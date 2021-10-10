Сборная Италии по футболу заняла третье место в Лиге наций

В Турине на стадионе «Альянц» завершился матч за 3-е место Лиги наций. Встречались сборные Италии и Бельгии. Матч завершился победой итальянцев со счётом 2:1. На 46-й минуте счёт открыл Николо Барелла. На 65-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти и сократил отставание. В концовке Шарль Де Кетеларе с передачи Кевина Де Брёйне отыграл один мяч, но этого оказалось недостаточно.