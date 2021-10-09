Игра Карпина не впечатляет, но результат есть

Сборной России очень повезло со Словакией. Стыковые матчи теперь в кармане.

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11 октября сборная России на выезде сыграет со Словенией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игра команды Валерия Карпина не впечатляет, но результат есть. Продолжится ли беспроигрышная серия? Сделайте ставку на матч совершенно бесплатно, ведь Winline дарит всем новым клиентам 1000 рублей на первую ставку!

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Словения - Россия: по какому каналу смотреть трансляцию и на что ставить

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения - Россия пройдет 11 октября, начало — в 21:45 мск. Прямую видеотрансляцию бесплатно можно будет посмотреть на канале «Россия 1».

Сборная России одолела Словакию и практически отцепила эту команду от борьбы за попадание на ЧМ-2022. Кроме того, победа позволила продолжить погоню за Хорватией в сражении за первое место в группе: команда Карпина отстает только по разнице мячей. Вот только вряд ли удастся переломить этот расклад в свою пользу, а это значит, что в Сплите в ноябре россиян устроит только победа.

С другой стороны, есть и позитивные новости. Победа в Словении гарантирует нашей сборной второе место в группе. Ничья также оставит словенцам только теоретические шансы. Ситуация неплохая, но игра сборной России не просто не радует, а тревожит. Нужно признать: в матче со Словакией нашей команде повезло. Лишь в первой половине первого тайма на поле был более менее равный футбол, этот отрезок завершился автоголом Шкриньяра. После этого Словакия владела безраздельно владела инициативой и в ряде ситуаций нашу сборную спас только Матвей Сафонов. К чести Валерия Карпина, он не стал отрицать: России повезло, не получилось практически ничего.

В игре со Словенией Карпин сможет рассчитывать на Алексея Миранчука, пропускавшего матч со Словакией из-за перебора желтых карточек. Но полузащитник «Аталанты» сейчас явно не в лучшей форме.

Учитывая выездной матч и невразумительную игру со Словакией, букмекерская компания Winline считает небольшим фаворитом Словению. Тем более, что эту команду устроит только победа.

Вряд ли сборная России будет играть строго на победу. Нужно быть реалистами: голевой феерии ждать не приходится ни сейчас, ни в ноябрьском матче с Кипром, а это значит, что сделать разницу мячей лучше, чем у Хорватии, не получится. Поэтому для первого места нужно будет побеждать хорватов на их поле. В этой ситуации потеря двух очков в Словении не сыграет никакой роли. И это будет неплохим результатом, учитывая состояние нашей сборной. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3.15. Поддержите сборную России ставкой на Winline!

Лига наций - потрясающий турнир!

После полуфиналов Лиги наций можно сказать определенно: этот турнир придумали не зря. Мы увидели два феерических полуфинала, а теперь впереди матч за 3-е место и финал.

Для начала сыграют неудачники полуфиналов: Италия и Бельгия. Игра начнется 1- октября в 16:00. Фавориты здесь, наверное, итальянцы. Да, их серия без поражений прервалась, но нужно помнить, что команда Манчини играла вдесятером больше тайма после того, как Сергей Карасев удалил Леонардо Бонуччи. Это многое объясняет. К тому же Италия играет дома.

А вот что произошло с Бельгией после прекрасного первого тайма с Францией, совершенно непонятно. За 45 минут 2:0 превратились в 2:3 и это очень сильный удар по команде Роберто Мартинеса. Тем более, что перед третьим пропущенным голом бельгийцы забили свой, но Ромелу Лукаку оказался в офсайде. Сможет ли команда оправиться от поражения? Сложно сказать, но букмекеры Winline видят фаворитом Италию. Поставить на победу команды Роберто Манчини можно за 2.26. А на Испанию принимают ставки с коэффициентом 3.35.

Ну а в финале сразятся Испания и Франция. Команда Луиса Энрике выдала превосходный матч против Италии, не позволив сопернику практически ничего. Главный вопрос - хватит ли опыта молодой команде? С Италией играл 17-летний Гави, для которого 83 минуты на поле стали самым продолжительным матчем во взрослом футболе.

Да и французы впечатлили. За один тайм они сбросили всю дремоту, которая окутала их в последних матчах. Фееричные 45 минут, огромный психологический заряд, да и опыта решающих матчей у команды Дидье Дешама куда больше. На успех подопечных Дешама можно поставить с коэффициентом 2.55, а на Бельгию предлагают зарядить за 3.05.