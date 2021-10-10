«Локомотив» объявил имя нового главного тренера

Футбольный клуб «Локомотив» официально назвал немца Маркуса Гисдоля новым главным тренером команды. Соответствующе заявление опубликовано на сайте клуба.
Гисдоль сменил на этом посту серба Марко Николича, покинувшего команду 5 октября. Последний проработал главным тренером «железнодорожников» с мая 2020 года.
О Маркусе Гисдоле известно, что он родился 17 августа 1969 года в Гайслинген-ан-дер-Штайге. В молодости в качестве игрока он выступал за разные немецкие футбольные команды. В 25 лет Гисдоль завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Он начинал с подготовки молодых футболистов. Гисдоль тренировал «Штуттгарт» U-17, а также «Хоффенхайм-2». В период, когда он был тренером второго состава «Хоффенхайма», эта команда возглавила турнирную таблицу Оберлиги «Баден-Вюртемберг».
В последнее время, в частности с 2016 по 2018 год, он работал с футбольным клубом «Гамбург», а в период с 2018-2021 годы – с «Кельном».