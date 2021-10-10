«Локомотив» объявил имя нового главного тренера

О Маркусе Гисдоле известно, что он родился 17 августа 1969 года в Гайслинген-ан-дер-Штайге. В молодости в качестве игрока он выступал за разные немецкие футбольные команды. В 25 лет Гисдоль завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Он начинал с подготовки молодых футболистов. Гисдоль тренировал «Штуттгарт» U-17, а также «Хоффенхайм-2». В период, когда он был тренером второго состава «Хоффенхайма», эта команда возглавила турнирную таблицу Оберлиги «Баден-Вюртемберг».