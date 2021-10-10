Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

«Локомотив» объявил имя нового главного тренера

Елена Прошина
1 час назад

Футбольный клуб «Локомотив» официально назвал немца Маркуса Гисдоля новым главным тренером команды. Соответствующе заявление опубликовано на сайте клуба.

«Локомотив» объявил имя нового главного тренера
Фото: fclm.rufclm.ru

Гисдоль сменил на этом посту серба Марко Николича, покинувшего команду 5 октября. Последний проработал главным тренером «железнодорожников» с мая 2020 года.

О Маркусе Гисдоле известно, что он родился 17 августа 1969 года в Гайслинген-ан-дер-Штайге. В молодости в качестве игрока он выступал за разные немецкие футбольные команды. В 25 лет Гисдоль завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Он начинал с подготовки молодых футболистов. Гисдоль тренировал «Штуттгарт» U-17, а также «Хоффенхайм-2». В период, когда он был тренером второго состава «Хоффенхайма», эта команда возглавила турнирную таблицу Оберлиги «Баден-Вюртемберг».

В последнее время, в частности с 2016 по 2018 год, он работал с футбольным клубом «Гамбург», а в период с 2018-2021 годы – с «Кельном».

Футбол,Маркус Гисдоль,Марко Николич,Локомотив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители