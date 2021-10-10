Карпин оценил шансы сборной России в матче против Словении

«Волнение? Про это не надо говорить. У нас нет задачи минимум. Об этом даже думать не надо. Есть ли завтра фаворит? Наверное, их нет. Шансы 50 на 50. Даже при том, что Словения завтра играет дома, как и в 2009 году», — сказал Карпин.