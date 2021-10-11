Словения - Россия: Игра сборной тревожит

11 сентября сборная России сыграет очередной матч отборочного турнира ЧМ-2022 на выезде против команды Словении. Отличный шанс обеспечить себе место в двойке лучших в группе! Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».
Словения - Россия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 11 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграют команды Словении и России. Видеотрансляцию матча покажет «Россия 1». Прямой эфир и онлайн начнутся в 21:45 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную Словении небольшим фаворитом встречи. Сделать ставку на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.50, что соответствует 38% вероятности. Победа россиян оценена котировкой 3.00 (32%), а ничья идет за 3.25 (30%).
Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.45. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.55. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».
Словения - Россия: какие делать ставки на игру квалификации ЧМ-2022 11 октября
Сборная России обыграла Словакию и сделала весомую заявку на попадание в двойку лучших команд группы. От словаков сборную Валерия Карпина теперь отделяет сразу 7 очков, что на дистанции в 3 матча практически нереально отыграть. Со Словенией разрыв тоже приличный - 6 баллов. Так что глобальная цель все-таки - побороться с Хорватией. А вот здесь все сложно, разница мячей у нашей сборной хуже на 3. Отыграть это будет очень сложно. Так что, вероятно, для прямой путевки на ЧМ-2022 нужно будет побеждать в ноябре в Сплите.
Да и, будем честны, игра сборной России тревожит. Да, со Словакией результата достигли, но две трети матча команда просто играла на отбой и если бы не Матвей Сафонов, вместо 3 очков получила бы 0. Валерий Карпин признает все проблемы, но исправить их сейчас, похоже не получится. Правда, в Мариборе сможет сыграть Алексей Миранчук, но полузащитник сейчас явно не в лучшем настроении.
На что ставить в этой игре? Стратегически ничья для нашей сборной станет хорошим результатом. Хорватию на выезде нужно побеждать так или иначе, а ничья на 99% гарантирует путевку в стыки. Побеждать кровь из носа в Мариборе не нужно. Вероятно, это вновь будет оборонительный вариант. И отбиться от словенцев вполне можно. Поставить на ничейный исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.25.
Голов много ждать не стоит. Россияне сейчас просто неготовы забивать много, но и словенцы не так хороши, чтобы устроить голевую феерию. Будет вязкий футбол, много борьбы. 2 гола как максимум. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.55 на пари ТМ 2.5 гола.
Кроме того, можно сделать ставку на то, что обе команды не смогут забить. Нулевая ничья или победа одной из команд с минимальным счетом - наиболее вероятный исход матча. Поэтому ставка на то, что хотя бы одна команда не забьет - хороший вариант. Коэффициент на него - 1.75. Поставите 1000 рублей - получите 1750 в случае успеха.