Словения - Россия: Игра сборной тревожит

11 сентября сборная России сыграет очередной матч отборочного турнира ЧМ-2022 на выезде против команды Словении. Отличный шанс обеспечить себе место в двойке лучших в группе! Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Словения - Россия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 11 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграют команды Словении и России. Видеотрансляцию матча покажет «Россия 1». Прямой эфир и онлайн начнутся в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную Словении небольшим фаворитом встречи. Сделать ставку на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.50, что соответствует 38% вероятности. Победа россиян оценена котировкой 3.00 (32%), а ничья идет за 3.25 (30%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.45. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.55. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Словения - Россия: какие делать ставки на игру квалификации ЧМ-2022 11 октября

Сборная России обыграла Словакию и сделала весомую заявку на попадание в двойку лучших команд группы. От словаков сборную Валерия Карпина теперь отделяет сразу 7 очков, что на дистанции в 3 матча практически нереально отыграть. Со Словенией разрыв тоже приличный - 6 баллов. Так что глобальная цель все-таки - побороться с Хорватией. А вот здесь все сложно, разница мячей у нашей сборной хуже на 3. Отыграть это будет очень сложно. Так что, вероятно, для прямой путевки на ЧМ-2022 нужно будет побеждать в ноябре в Сплите.

Да и, будем честны, игра сборной России тревожит. Да, со Словакией результата достигли, но две трети матча команда просто играла на отбой и если бы не Матвей Сафонов, вместо 3 очков получила бы 0. Валерий Карпин признает все проблемы, но исправить их сейчас, похоже не получится. Правда, в Мариборе сможет сыграть Алексей Миранчук, но полузащитник сейчас явно не в лучшем настроении.

На что ставить в этой игре? Стратегически ничья для нашей сборной станет хорошим результатом. Хорватию на выезде нужно побеждать так или иначе, а ничья на 99% гарантирует путевку в стыки. Побеждать кровь из носа в Мариборе не нужно. Вероятно, это вновь будет оборонительный вариант. И отбиться от словенцев вполне можно. Поставить на ничейный исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.25.

Голов много ждать не стоит. Россияне сейчас просто неготовы забивать много, но и словенцы не так хороши, чтобы устроить голевую феерию. Будет вязкий футбол, много борьбы. 2 гола как максимум. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.55 на пари ТМ 2.5 гола.