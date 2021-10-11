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Фанаты «Спартака» оставили послание Федуну: убирайся вон из клуба, забирай Зарему

Газета.Ru
4 часа назад

Объединения болельщиков «Спартака» K-Band (Екатеринбург) и НОТР (Санкт-Петербург) оставили оригинальное сообщение владельцу столичного клуба Леониду Федуну.

Фанаты - Федуну: убирайся вон из клуба, забирай Зарему
Фото: Алексей Филиппов/РИА НовостиАлексей Филиппов/РИА Новости

Фанаты вновь потребовали Федуна уйти в отставку, продать клуб и забрать с собой Зарему Салихову, супругу, которая долгое время в своем Telegram-канале публиковала различную информацию, которая представляла клуб и его сотрудников в негативном ключе.

«Убирайся вон из клуба, забирай Зарему. Менеджер ты хуже нуба, мы за эту тему», — указано на надписи. Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал журналист Иван Карпов.

В сентябре стало известно, что врачи-кардиологи запретили Федуну посещать матчи из-за проблем с сердцем. Спустя несколько дней появилась информация, что владелец клуба улетел в Германию, в том числе для того, чтобы решить проблемы со здоровьем.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на седьмой позиции, набрав за десять туров 16 очков. В Лиге Европы «Спартак» занимает вторую строчку в группе, имея в активе три очка — команда проиграла польской «Легии», но одолела «Наполи».

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