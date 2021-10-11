Евсеев потроллил нового главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу того, что Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив».

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Напомним, что о назначении 52-летнего специалиста стало известно вчера, 10 октября. Срок контракта немецкого тренера с железнодорожниками пока не разглашается.

– Высшее место – восьмое и три спасения. Два спасения и девятое место с «Уфой», – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Добавим, что ранее в своей карьере Гисдоль тренировал «Гамбург», «Кельн» и «Хоффенхайм».