Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 84.12
Войти в почту

Евсеев отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером «Локомотива»

Советский спортиещё 1
35 минут назад

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу того, что Маркус Гисдоль возглавил «Локомотив».

Евсеев потроллил нового главного тренера «Локомотива»
Фото: Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс

Напомним, что о назначении 52-летнего специалиста стало известно вчера, 10 октября. Срок контракта немецкого тренера с железнодорожниками пока не разглашается.

– Высшее место – восьмое и три спасения. Два спасения и девятое место с «Уфой», – написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Добавим, что ранее в своей карьере Гисдоль тренировал «Гамбург», «Кельн» и «Хоффенхайм».

Что касается Евсеева, то 45-летний россиянин возглавляет «Шинник» с июня этого года. При нем команда занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ-2 с 39 очками, одержав 13 побед в 14 матчах.

Футбол,Маркус Гисдоль,Вадим Евсеев,Локомотив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители