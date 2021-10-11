Президента Бразилии без прививки не пустили на футбол

«Зачем мне нужен этот сертификат о вакцинации? Я просто хотел посмотреть футбольный поединок. Но мне сказали, что без прививки нельзя пройти на стадион. Да у меня больше антител, чем у любого из вакцинированных», - выразил возмущение Болсонаро.