Почему специалисты невысокого мнения о новом тренере «Локо»

Я его хорошо знаю, мне кажется, он сильнее, чем многие думают. Просто не умеет выигрышно подать себя, преподнести успехи, сказать красивые слова, восхитить публику рассуждениями о характере, о морали, о клубных традициях и обо всем прочем, что люди хотят слышать. Мне всегда было интересно и приятно общаться с Маркусом, он вызывает симпатию, здорово говорит, но исключительно на футбольные темы, а это для многих скучновато. Представительности Гисдолю не хватает, и это тоже сказывается. В «Хоффенхайме» — в гораздо меньшей степени, там не такая требовательная публика, клуб молодой. А в Кельне свой менталитет, свои традиции, болельщикам нужен яркий и харизматичный тренер, который бы вселял в них уверенность, создавал особую атмосферу. Здесь такой химии между довольно закрытым, спокойным Гисдолем и общественностью не возникло.