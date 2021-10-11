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Сборная Мальты ушла от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром

RT на русском
1 час назад

Сборная Кипра сыграла дома вничью с командой Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сборная Мальты ушла от поражения в матче с Кипром
Фото: ReutersReuters

Игра группы Н, которая прошла на поле стадиона «АЕК Арена» в Ларнаке, завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Кипра отличились Фотис Папулис (6-я минута), Пьерос Сотириу (80-я). У Мальты мячи забили Зак Мускат (53-я) и Юрген Дегабриэле (98-я).

Сборная России в матче группы Н встретится со Словенией 11 октября в Мариборе. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что вингер Алексей Сутормин выведет сборную России по футболу в качестве капитана на матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со Словенией.

Футбол,Юрген Дегабриэле,Фотис Папулис,Алексей Сутормин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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