Сборная Мальты ушла от поражения в матче с Кипром

Сборная Кипра сыграла дома вничью с командой Мальты в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

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Игра группы Н, которая прошла на поле стадиона «АЕК Арена» в Ларнаке, завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Кипра отличились Фотис Папулис (6-я минута), Пьерос Сотириу (80-я). У Мальты мячи забили Зак Мускат (53-я) и Юрген Дегабриэле (98-я).

Сборная России в матче группы Н встретится со Словенией 11 октября в Мариборе. Игра начнётся в 21:45 мск.