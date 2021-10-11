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Сборная России обыграла Словению в отборочном турнире чемпионата мира — 2022

Чемпионат.comиещё 13
26 минут назад

В матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Сборная России обыграла Словению
Фото:  RFS.RU RFS.RU

Сборная России открыла счёт в матче на 28-й минуте. Автором гола стал Игорь Дивеев, который головой замкнул подачу со стандартного положения. На 32-й минуте Георгий Джикия удвоил преимущество сборной России. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен.

На 37-й минуте автор первого гола в ворота словенцев Игорь Дивеев получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Максим Осипенко. На 40-й минуте Словения отыграла один мяч усилиями Йосипа Иличича. Однако во втором тайме команда Валерия Карпина удержала преимущество на табло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной России.

Таким образом, Словения занимает 4-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России поднялась на 1-е место, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Футбол,Игорь Дивеев,Йосип Иличич,Георгий Джикия,Максим Осипенко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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