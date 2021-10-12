Карпин снова захотел "уехать подальше от людей"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что он хочет сделать после победы над Словенией в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года, передает "Спорт-Экспресс".

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"После этого сбора такие же мысли, как и после прошлого — уехать куда-то подальше от людей. И где нет пресс-конференций", - сказал Карпин.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.