Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.60
Войти в почту

«Эгоистично»: Познер раскритиковал Дзюбу за отказ играть в сборной России

Вероника Полынина
15 минут назад

Журналист Владимир Познер назвал эгоизмом отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от игр за сборную России.

«Эгоистично»: Познер раскритиковал Дзюбу за отказ играть в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична», - сказал Познер изданию Sports.ru.

По словам телеведущего, последние игры сборной, которые он видел, его «не вдохновляют и не радуют», они произвели на него «довольно тяжелое впечатление».

Как сообщалось ранее, Артем Дзюба отказался играть за сборную России на матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, так как «пока не набрал оптимальную форму». Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» не исключил, что в дальнейшем нападающий может получить новое приглашение в сборную.

При этом Карпин признал, что у него есть конфликт с Дзюбой. Но, по словам главного тренера, это не влияет на то, будет Дзюба играть за сборную или нет – значение имеет только его форма.

Футбол,Артем Дзюба,Владимир Познер,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Sports.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители