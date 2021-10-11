«Эгоистично»: Познер раскритиковал Дзюбу за отказ играть в сборной России

Журналист Владимир Познер назвал эгоизмом отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от игр за сборную России.

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«Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична», - сказал Познер изданию Sports.ru.

По словам телеведущего, последние игры сборной, которые он видел, его «не вдохновляют и не радуют», они произвели на него «довольно тяжелое впечатление».

Как сообщалось ранее, Артем Дзюба отказался играть за сборную России на матчах квалификации чемпионата мира 2022 года, так как «пока не набрал оптимальную форму». Главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» не исключил, что в дальнейшем нападающий может получить новое приглашение в сборную.