Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.32
Войти в почту

Карпин после матча со Словакией назвал себя «идиотом»

Елена Прошина
47 минут назад

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, похвалил своих подопечных за победу над командой Словении в отборочном матче к чемпионату мира по футболу. Он заявил, что игроки воспряли духом, когда он признал свою вину в Казани. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Карпин после матча со Словакией назвал себя «идиотом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Карпина, против Словении сборная России играла намного лучше, это — их заслуга, а вот Казань — его вина.

«Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», — заявил Карпин.

Россия одержала верх над Словенией со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество команды и забил гол через себя. В концовке первого тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Россия единолично возглавила свою группу, набрав 19 очков. Вторую строчку занимает сборная Хорватии с 17 баллами. Третье и четвертое место у сборных Словакии и Словении, которые добыли по 10 очков. Кипр и Мальта замыкают группу, у них в активе 5 очков.

В финальную стадию чемпионата мира напрямую выходят команды, которые заняли первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Футбол,ЧМ по футболу,Сборная России,Игорь Дивеев,Йосип Иличич,Георгий Джикия,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Чемпионат.com,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители