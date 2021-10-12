Карпин после матча со Словакией назвал себя «идиотом»

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, похвалил своих подопечных за победу над командой Словении в отборочном матче к чемпионату мира по футболу. Он заявил, что игроки воспряли духом, когда он признал свою вину в Казани. Об этом пишет «Чемпионат.com».

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По словам Карпина, против Словении сборная России играла намного лучше, это — их заслуга, а вот Казань — его вина.

«Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», — заявил Карпин.

Россия одержала верх над Словенией со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество команды и забил гол через себя. В концовке первого тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Россия единолично возглавила свою группу, набрав 19 очков. Вторую строчку занимает сборная Хорватии с 17 баллами. Третье и четвертое место у сборных Словакии и Словении, которые добыли по 10 очков. Кипр и Мальта замыкают группу, у них в активе 5 очков.