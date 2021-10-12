"Челси" может перехватить трансферную цель "Ювентуса"

21-летний Тчуамени выступает за "Монако" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за монегасков 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. За сборную Франции сыграл пять матчей. Его контракт с "Монако" действует до лета 2024 года.