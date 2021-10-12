Ветеран «Спартака» Кавазашвили назвал издевкой отказ Дзюбы играть за сборную

Ветеран московского «Спартака» и бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы входить в состав российской команды. Его слова приводит сайт Eurostavka.ru.
«Это демонстративный показ, что он желает Карпину (тренеру сборной – прим. ред.) поражения. Дзюба своим отказом обосрал нас. Он просто издевается», – заявил Кавазашвили.
Ветеран добавил, что поставит вопрос о наказании для форварда перед руководством комитета по этике Российского футбольного союза, поскольку такое «поведение неприемлемо».
Напомним, что в конце сентября главный тренер сборной России вызвал в расширенный состав нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбу, который ранее занимал должность капитана команды. Дзюба ответил на предложение отказом. Форвард объяснился, что не хочет подводить сборную и «занимать чье-то место», поскольку еще не набрал оптимальную форму.
В октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 сборная России обыграла Словакию и Словению. Сейчас команда занимает первое место в группе Н с результатом в 19 очков.