Ветеран «Спартака» Кавазашвили назвал издевкой отказ Дзюбы играть за сборную

Ветеран московского «Спартака» и бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы входить в состав российской команды. Его слова приводит сайт Eurostavka.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это демонстративный показ, что он желает Карпину (тренеру сборной – прим. ред.) поражения. Дзюба своим отказом обосрал нас. Он просто издевается», – заявил Кавазашвили.

Ветеран добавил, что поставит вопрос о наказании для форварда перед руководством комитета по этике Российского футбольного союза, поскольку такое «поведение неприемлемо».

Напомним, что в конце сентября главный тренер сборной России вызвал в расширенный состав нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбу, который ранее занимал должность капитана команды. Дзюба ответил на предложение отказом. Форвард объяснился, что не хочет подводить сборную и «занимать чье-то место», поскольку еще не набрал оптимальную форму.