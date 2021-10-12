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Болельщиков сборной России избили в Мариборе

Елена Прошина
1 час назад

После матча в рамках отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Словении в Мариборе на российских фанатов напали местные болельщики и избили. О произошедшем «РИА Новости» рассказал один из пострадавших Роман.

Болельщиков сборной России избили в Мариборе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, чтобы не пропустить рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — приводятся в материале слова Романа.

Инцидент произошел неподалеку от стадиона «Людски врт». По предположениям российских болельщиков причиной агрессии местных мог стать матч сборных — Россия обыграла Словению со счетом 2:1.

В «РИА Новости» напомнили, что стычка между болельщиками двух стран не является первой. Матч за выход в финальный раунд чемпионата мира в ЮАР в 2009 году также закончился массовыми драками фанатов сборных России и Словении.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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