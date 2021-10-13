Карпин пригрозил увольнениями за видео из раздевалки

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что те кто опубликовали в интернете видео из раздевалки команды после матча со Словенией, понесут ответственность.
В ролике футболисты вместе с Карпиным исполнили песню Афродиты «Валера». Выбор композиции был не случаен, ранее певица изменила в ней текст, посвятив его тренеру сборной России в связи с победой команды в матче со Словенией. Болельщики и сами игроки восприняли переделку с энтузиазмом, сделав ее своим гимном. При этом в видео, которое разместила у себя на странице пресс-служба сборной можно услышать только слова «Валера, Валера», то есть лишь часть полного ролика, гуляющего сегодня по интернету. В посте также указали, что публикация была согласована с тренером.
В эфире «Коммент.Шоу» же на вопрос ведущих о повышенном внимании к его персоне Карпин ответил:
«С одной стороны мне пофиг, с другой же я говорю "Хватит!". То же видео из раздевалки — я в принципе не люблю такое. У любой команды. Выиграли — выкладывают, а когда поигрывают — нет. Вот тоже самое, видео из раздевалки после Словении абсолютно ненужное, мое мнение».
По словам Карпина, он просил не выкладывать ролик (это также подтверждает полная версия видео), но в итоге увидел его в соцсетях.
«Те кто, опубликовал видео, понесут за это ответственность. Возможно даже будут уволены», — подытожил тренер сборной России по футболу.