Карпин пригрозил увольнениями за видео из раздевалки

В ролике футболисты вместе с Карпиным исполнили песню Афродиты «Валера». Выбор композиции был не случаен, ранее певица изменила в ней текст, посвятив его тренеру сборной России в связи с победой команды в матче со Словенией. Болельщики и сами игроки восприняли переделку с энтузиазмом, сделав ее своим гимном. При этом в видео, которое разместила у себя на странице пресс-служба сборной можно услышать только слова «Валера, Валера», то есть лишь часть полного ролика, гуляющего сегодня по интернету. В посте также указали, что публикация была согласована с тренером.