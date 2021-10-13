Кавазашвили: Дзюба наносит огромный вред нашему футболу

Член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили , говоря об отказе нападающего Артема Дзюбы от выступления за национальную команду, заявил, что форвард «Зенита» наносит огромный вред российскому футболу. Слова Кавазашвили передает «Спорт день за днем».

«Нужен ли Дзюба в сборной?Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семену Андрееву : «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?». Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания? Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом», — сказал Кавазашвили.

Кавазашвили выразил мнение, что Дзюба является самым сильным форвардом России.По его мнению, его присутствие в национальной команде необходимо, так как в чемпионате России таких игроков больше нет.

«Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», – добавил Кавазашвили.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.