Почеттино: «Не делаем ничего плохого, подписывали футболистов бесплатно»

«ПСЖ» со стороны выглядит как клуб, в котором все в изобилии. То, что на нас обращают внимание, нормально. Но иногда говорят слишком много, не зная сути, — приводит слова Почеттино Marca. — В другие времена остальные топ-клубы всегда выигрывали от экономических факторов, которые приносили явную выгоду. Мы не делаем ничего плохого. Людям стоит посмотреть на расходы других клубов. На самом деле, у нас команда отличных футболистов, а мы меньше всех вложились в трансферы нынешнемлетом. Мы подписывали футболистов бесплатно, за исключением Хакими".