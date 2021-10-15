Комментатор рассказал о секретном матче "Зенита"

"Рассказывал ли Семак о закрытом матче "Зенита" с "Уфой"? Они уступили со счетом 1:2. Игра прошла на базе 10-го октября. "Зенит" приглашает "Уфу", дает им даже самолет, и они прилетают. Клубы проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, в стартовом составе вышел Деян Ловрен. Ну и на этом закончим об этой игре, потому что она секретная, закрытая", — сказал комментатор в эфире "Радио Зенит".