Комментатор рассказал о секретном матче "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о секретном матче петербургского "Зенита". Соперником подопечных Сергея Семака стала "Уфа". Петербуржцы даже выделили уфимцам самолет.
"Рассказывал ли Семак о закрытом матче "Зенита" с "Уфой"? Они уступили со счетом 1:2. Игра прошла на базе 10-го октября. "Зенит" приглашает "Уфу", дает им даже самолет, и они прилетают. Клубы проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, в стартовом составе вышел Деян Ловрен. Ну и на этом закончим об этой игре, потому что она секретная, закрытая", — сказал комментатор в эфире "Радио Зенит".
В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака после десяти туров возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка. В следующем туре чемпионы России на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Матч состоится 16 октября. Начало в 14.00 (мск).
Ранее сообщалось, что "Зенит" стал обладателем награды в номинации "Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии" на церемонии Football Content Awards.