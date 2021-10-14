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Жирков рассказал о реакции команды на скандальное видео с участием Дзюбы

Елена Прошина
32 минуты назад

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал, как отреагировала команда на появление скандального видео с участием нападающего Артема Дзюбы.

Жирков рассказал о реакции команды на скандальное видео с участием Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Жиркова, в команде Дзюбу подкалывали, но по-доброму, злых шуток не было.

«Мне было без разницы <…> [Дзюба] веселый человек, на этом веселье все и сошло на нет», - сказал Жирков.

Жирков рассказал, что думал, что после появления видео Дзюба не сыграет в ближайшем матче. Однако форвард выступил за команду и забил гол.

В ноябре 2020 года в социальных сетях появилось интимное видео с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды, пишет ТАСС.

Сам Дзюба обратился к болельщикам на своей странице в Instagram, где заявил, что он не идеален и поблагодарил за поддержку.

Ситуацию с появлением интимного видео с участием Дзюбы прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это не должно отражаться на профессиональной карьере футболиста. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что, во-первых, для форварда это хороший урок, а во-вторых, «есть еще определенные общие правила, и лучше их придерживаться», пишет ТАСС.

Вскоре после появления скандального видео Дзюбы пилоты самолета авиакомпании «Победа», выполняя рейс из Москвы в Екатеринбург, отклонились от маршрута, чтобы выполнить виражи, визуально похожие на фаллический символ. В этот момент на борту находились более 100 человек. После этого генеральному директору авиакомпании Андрею Калмыкову был объявлен выговор, а один из его заместителей был уволен, пишет РБК.

Футбол,Денис Казанский,Андрей Калмыков,Юрий Жирков,Станислав Черчесов,Владимир Путин,Авиакомпания "Победа",Зенит,ИТАР-ТАСС,
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