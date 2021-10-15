Президент «Урала» назвал главный минус Кокорина

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов назвал причину, из-за которой не задалась карьера российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Своим мнением он поделился со sports.ru.
Как считает Иванов, главная проблема российского футболиста – это испорченность деньгами. Иванов вспомнил историю, которую услышал от футболиста Олега Шатова, игравшего тогда за молодежную сборную России и получавшего небольшую зарплату.
«Звонит мне Кокорин из Москвы: "Я везде посмотрел, тут у нас нет такого "Луи Виттон", а у вас есть. Ты сходи, купи". Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты"», – рассказал от лица Шатова президент «Урал».
По мнению Иванова, Кокорин должен был «забивать в сильнейших лигах и на чемпионатах мира», а в результате постоянно думает, где ему заработать большую сумму.
Напомним, что Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Кроме того, большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.