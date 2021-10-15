Президент «Урала» назвал главный минус Кокорина

«Звонит мне Кокорин из Москвы: "Я везде посмотрел, тут у нас нет такого "Луи Виттон", а у вас есть. Ты сходи, купи". Я пошел, посмотрел, но эта вещь стоила три моих зарплаты"», – рассказал от лица Шатова президент «Урал».