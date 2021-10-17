Акинфеев отказался возвращаться в сборную России

«Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил – чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей. Важно понять – когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление. Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл – два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят – может быть, им надо больше тренироваться – но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное – грамотно подводить себя к играм» - цитирует Акинфеева Sport24.