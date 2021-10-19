"Настал день": Тарасов приостановил карьеру

«Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребёнка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу», — сказал Тарасов в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».