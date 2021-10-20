Прогнозы и ставки на матчи «Спартака» и «Зенита» в еврокубках: есть ли шансы набрать очки?

20 октября свои очередные матчи в еврокубках проведут «Зенит» и «Спартак». Чемпионы России в Лиге чемпионов сыграют с «Ювентусом», а красно-белые в Лиге Европы примут «Лестер». Сделать ставку на эти матчи можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» - «Ювентус»: где смотреть, какие ставки делать на матч Лиги чемпионов 20 октября

20 октября «Зенит» сыграет с «Ювентусом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами итальянцев. Поставить на «Ювентус» можно с коэффициентом 2.20, это примерно 44% вероятности. Шансы «Зенита» аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.25 (29%).

Эксперты не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.95, а на тотал меньше 2.5 – за 1.80.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С таким же коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

Петербуржцы очень достойно смотрятся в Лиге чемпионов: минимальное поражение от «Челси» на выезде и домашний разгром «Мальме». Однако в РПЛ команда проиграла два раза кряду. Возможно, это вопрос настроя, но и соперник в еврокубке будет очень сложный. «Ювентус» начал сезон крайне неудачно, не выигрывая четыре тура чемпионата Италии кряду. Однако затем дело пошло: четыре победы подряд. Да, до лидеров еще далеко, но темп впечатляет. В последнем своем матче туринцы обыграли «Рому» Жозе Моуринью (1:0). В Лиге чемпионов тоже все отлично: крупная победа над «Мальме» на выезде (3:0) и успех в матче с «Челси» дома (1:0). Разумеется, итальянский клуб хочет победить «Зенит» и тем самым практически гарантировать себе место в плей-офф.

Есть ли шансы у российского клуба? Да, но только если команда Семака покажет свои 100%. В первых двух турах получалось. Конечно, класс игроков «Юве» выше, но за зенитовцев домашние трибуны. Забить свой мяч «Зенит» вполне может, шансы у российской команды были даже в выездном матче с «Челси», а «Ювентус» не блещет в этом сезоне подвигами в обороне: ворота туринцев поражали даже середняки и аутсайдеры Серии А. Гол «Зенита» идет за 1.40.

Если же говорить об исходе матча, то более вероятна все-таки победа итальянского клуба. Поставить в БК «Фонбет» на такой исход можно с коэффициентом 2.20.

«Спартак» - «Лестер»: ставки и коэффициенты на матч Лиги Европы 20 октября

20 октября «Спартак» сыграет с «Лестером» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 17:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами английский клуб. Поставить на «Лестер» можно с коэффициентом 1.85, это примерно 52% вероятности. Шансы «Спартака» оценивают коэффициентом 4.40 (22%), а на ничью можно сделать ставку за 3.60 (26%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.95.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С таким же коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Спартак» вступил в очень сложный календарный период: за месяц команда сыграет с «Динамо», «Лестером» дважды, «Зенитом», «Ростовом», «Краснодаром» и «Локомотивом». При этом у команды Руя Витории есть проблемы с составом. Конечно, часть травмированных восстановилась, но обойма все-таки узковата. К тому же не сыграет против «Лестера» Максимилиано Кофрие, удаленный в игре с «Наполи».

Из плюсов можно отметить то, что победа в Неаполе заставила красно-белых поверить в свои силы. Камбэк в матче РПЛ с «Динамо» - лучшее тому свидетельство. Но хватит ли характера на битву с «Лестером»?

Тем более, что англичане едут только за победой. Они сначала упустили победу в домашней игре с «Наполи», а затем проиграли «Легии» в Варшаве. Потеря очков в Москве может стоить выхода из группы. Форма у команды Брендана Роджерса сейчас очень неплохая: в последнем туре АПЛ они победили «МЮ» со счетом 4:2.