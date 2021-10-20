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ФК «Тамбов» признали банкротом

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».

ФК «Тамбов» признали банкротом
Фото: Пресс-служба ФК "Тамбов"Пресс-служба ФК "Тамбов"

«Арбитражный суд решил признать ассоциацию «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области несостоятельным банкротом. Открыть в отношении ассоциации «ФК «Тамбов» конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации «Паритет» Станислава Никонова», – передает ТАСС слова судьи Ирины Деткиной.

Как уточнил в ходе заседания конкурсный управляющий Никонов, им был сформирован реестр требований кредиторов, согласно которому кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 млн рублей (это зарплата и НДФЛ), в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 млн рублей. Рассмотрение следующего отчета конкурсного управляющего по решению суда назначено на 20 апреля 2022 года.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 млн рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. В сентябре Коновалова была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее РФС заподозрил двух футболистов «Тамбова» в игре на ставках.

Футбол,Ольга Коновалова,НКО "Паритет",РФС,ИТАР-ТАСС,
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