ФК «Тамбов» признали банкротом

Как уточнил в ходе заседания конкурсный управляющий Никонов, им был сформирован реестр требований кредиторов, согласно которому кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 млн рублей (это зарплата и НДФЛ), в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 млн рублей. Рассмотрение следующего отчета конкурсного управляющего по решению суда назначено на 20 апреля 2022 года.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 млн рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. В сентябре Коновалова была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.