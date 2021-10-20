Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

После победы шотландского "Селтика" над венгерским "Ференцварошем" (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Россия опустилась на десятое место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив вперед Шотландию. Шотландия набрала 31,700 балла, в активе России - 31,682 балла.
У идущей на 11-м месте Украины - 30,600 балла. Россия может вернуться на девятую строчку уже 20 октября. В этот день "Зенит" на своем поле примет итальянский "Ювентус" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 22.00 (мск). Также добыть очки в копилку России может "Спартак", который в этот же день сыграет в Москве с английским "Лестером" в Лиге Европы. Начало встречи в 17.30 (мск).
Для возвращения на девятое место одному из российских клубов достаточно сыграть вничью. 21 октября матч группового этапа Лиги Европы против турецкого "Галатасарая" проведет столичный "Локомотив". Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 (мск). Ранее итальянское издание Tuttosport опубликовало материал о "Зените" в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором российский клуб встретится с "Ювентусом".