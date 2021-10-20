Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

У идущей на 11-м месте Украины - 30,600 балла. Россия может вернуться на девятую строчку уже 20 октября. В этот день "Зенит" на своем поле примет итальянский "Ювентус" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 22.00 (мск). Также добыть очки в копилку России может "Спартак", который в этот же день сыграет в Москве с английским "Лестером" в Лиге Европы. Начало встречи в 17.30 (мск).