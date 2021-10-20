Черчесов рассказал, как от него отказалась сборная Турции

Два раза общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз и наш штаб владел подробной информацией об этой команде. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце.