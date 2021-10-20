Черчесов рассказал, как от него отказалась сборная Турции

Станислав Черчесов рассказал о вариантах трудоустройства, которые у него были после ухода из сборной России.
«По разным причинам не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Не могу конкретизировать, если посчитают нужным, сами об этом скажут. Но и от меня однажды отказались — в Турции.
Два раза общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз и наш штаб владел подробной информацией об этой команде. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце.
Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи. Плюс хорошо понимал текущую ситуацию. Это тот материал, которым владеет наш тренерский штаб. С Ираком же не получилось потому, что сложно за пять минут разорвать один контракт и подписать следующий — предложение поступило сразу после ухода из сборной России», — рассказал Черчесов в интервью «СЭ».