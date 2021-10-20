"Нет потолка": Дзюба рассказал о своей мотивации

Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: "Все, я добился того, что мог". У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен победить", - приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.