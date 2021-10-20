В Москве избили журналиста после матча «Спартака»

После матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартака» с «Лестер Сити» болельщик московского клуба избил журналиста «РБК» Александра Щеголева. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

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Инцидент произошел у VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена». Один из болельщиков, выходивших из VIP-зоны, выразил недовольство на счет ведущейся журналистом видеосъемки и нанес ему несколько ударов по голове. Личность нападавшего пока не установлена.

На данный момент Щеголев и болельщик находятся в отделении полиции.

В своем Telegram-канале корреспондент «РБК» Грант Гетадарян подтвердил информацию о нападении на своего коллегу после матча «Спартака» с «Лестер Сити».

«На Сашу Щеголева напал человек, личность которого устанавливаем. Подробности и позиция РБК позже», — написал он.

Матч «Спартака» с «Лестер Сити» завершился со счетом 3:4 в пользу гостей. Голы в ворота соперников от московского клуба забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. На данный момент «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице группы С, «Лестер Сити», набрав четыре очка, поднялся на второе.