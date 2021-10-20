Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.77
Войти в почту

В Москве избили журналиста после матча «Спартака»

Елена Прошина
1 час назад

После матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартака» с «Лестер Сити» болельщик московского клуба избил журналиста «РБК» Александра Щеголева. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В Москве избили журналиста после матча «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел у VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена». Один из болельщиков, выходивших из VIP-зоны, выразил недовольство на счет ведущейся журналистом видеосъемки и нанес ему несколько ударов по голове. Личность нападавшего пока не установлена.

На данный момент Щеголев и болельщик находятся в отделении полиции.

В своем Telegram-канале корреспондент «РБК» Грант Гетадарян подтвердил информацию о нападении на своего коллегу после матча «Спартака» с «Лестер Сити».

«На Сашу Щеголева напал человек, личность которого устанавливаем. Подробности и позиция РБК позже», — написал он.

Матч «Спартака» с «Лестер Сити» завершился со счетом 3:4 в пользу гостей. Голы в ворота соперников от московского клуба забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. На данный момент «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице группы С, «Лестер Сити», набрав четыре очка, поднялся на второе.

В следующем туре команды встретятся в Лестере 4 ноября.

Футбол,Грант Гетадарян,Джордан Ларссон,Александр Щеголев,Александр Соболев,Спартак,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители