«Зенит» наступил на те же грабли, что и в Лондоне. Судьбу матча решил единственный гол

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур«Зенит» - «Ювентус» - 0:1

Матч «Зенита» против «Ювентуса» в чем-то напоминал игру первого тура в Лондоне, в которой питерцы с таким же минимальным счетом уступили «Челси», но при этом в целом получили хорошую прессу: мол, уверенно оборонялись и могли увезти очки, однако одна ошибка привела к пропущенному голу. Вчера на «Газпром-Арене» состоялась вторая серия такой же хорошей игры в исполнении «сине-бело-голубых». Но с таким же плачевным (снова роковая ошибка в обороне) для команды Сергея Семака результатом, который, похоже, теперь очень сильно осложнил шансы питерцев на выход в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку в четвертом туре им предстоит играть со «Старой синьорой» в Турине, а «Челси» спокойно возьмет очередные три очка в матче с «Мальмё». Хотя надежда, как говорится, умирает последней.

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Кузяев и Азмун остались в запасе

В стартовом составе «Зенита», как и ожидалось, оказалось три центральных защитника - Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. На флангах обороны расположились Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев, после своего выхода из лазарета вытеснивший из основы Алексея Сутормина. Линию полузащиты составили Вильмар Барриос и трое бразильцев - Вендел, Малком и Клаудиньо. На острие атаки был выдвинут Артем Дзюба, которого отмечал на предматчевой пресс-конференции наставник туринцев Массимилиано Аллегри. Ну а место в воротах занял Станислав Крицюк. При этом Сердар Азмун (более техничный, по классификации Аллегри) вместе с Далером Кузяевым и Александром Ерохиным остались в запасе. Кому-то в составе «сине-бело-голубых» нужно было усиливать игру со скамейки.«Ювентус», как и обещал его тренер, выставил на поле сильнейший состав, в котором не нашлось места 37-летнему Джорджо Кьеллини. На нейтрализацию Дзюбы отвечали 22-летний центральный защитник из Нидерландов Маттейс де Лигт и 34-летний ветеран «Старой синьоры» Леонардо Бонуччи, который в свое время мог перебраться на берега Невы, но итальянец оказался патриотом своего клуба и не покинул Турин.

Самым опасным до перерыва был удар Клаудиньо

Первый угловой у ворот гостей возник уже на второй минуте. После его розыгрыша в штрафной «Старой синьоры» красиво упал Ловрен, которого вроде бы как подтолкнули в спину, но швейцарский арбитр Сандро Шерер на падение зенитовского хорвата не повелся и на «точку» не показал. «Зенит» достаточно высоко прессинговал соперника в начале матча, не прижимаясь к своей штрафной. Однако «Юве» без проблем выходил из обороны, но, как показалось, не стремился к доминированию на поле, порой просто отдавая мяч сопернику. При этом, правда, у хозяев мало что получалось в атаке. Передачи на Дзюбу не проходили, пробиться в штрафную туринцев через короткий пас тоже не удавалось. Уповать в такой ситуации оставалось только на стандарты, которых не было. Гости, кстати, тоже почти не угрожали воротам хозяев, а после неудачной передачи в исполнении Федерико Бернардески мяч был перехвачен Малкомом, после чего другой бразилец Клаудиньо нанес мощнейший удар из-за пределов штрафной, но голкипер Войцех Щенсны сумел его парировать, а на добивании никого из зенитовцев не оказалось. К сожалению, в дальнейшем инициатива, причем надолго, перешла к туринцам. Хозяева всей командой сели на свою половину поля, мяч все чаще стал проникать в штрафную «Зенита». При этом проходили совершенно неожиданные передачи, и Барриос, пойдя в одном из моментов до конца, ударил по ногам Алекса Сандро. Как итог, желтая карточка замаячила перед глазами колумбийца уже на 30-й минуте.Впрочем, «Ювентус» в первом тайме был недостаточно эффективен в атаке и мало что мог противопоставить плотной зенитовской обороне. В дальний угол пытался закрутить мяч Федерико Кьеза, но попытка оказалась неудачной. В ответ Ракицкий сделал радиоуправляемую передачу на Караваева, после чего защитник «Зенита» заработал угловой, а Чистяков после его подачи пробил о «второго этажа». Правда, в руки Щенсны.

Дзюба за час игры почти ничего не показал

Второй тайм начался с грубого фола Караваева против Кьезы, за что зенитовец получил желтую карточку. Затем Альваро Мората сделал обостряющую передачу в центр штрафной, куда из-за спин зенитовских центральных защитников ворвался американец Уэстон Маккенни, вышедший один на один с Крицюком, но голкипер «сине-бело-голубых» спас свою команду. Следом за этим уже зенитовцы провели быструю контратаку, на ударной позиции оказался Клаудиньо, которого в последний момент заблокировали туринцы. Бразилец был самым опасным игроком в составе хозяев. Уже в следующем эпизоде он едва не поразил дальний угол, воспользовавшись ошибкой соперника. На 60-й минуте Малком заработал опасный стандарт прямо по центру ворот в непосредственной близости от штрафной соперника, и Ракицкий пробил в стенку. Перед этим в составе хозяев произошла двойная замена: вместо Караваева и малозаметного Дзюбы на поле появились Сутормин и Азмун. Последний вскоре заработал угловой, после подачи которого удар Клаудиньо был заблокирован. Туринцы тут же рванули в контратаку, но Барриос, грамотно подстроившись под Деяна Кулушевски, очень технично отобрал мяч у соперника.

Урок английского пошел питерцам в прок

Третьей заменой в составе «Зенита» стал выход на поле Кузяева, заменившего Малкома. Бразилец, кстати, очень полезно действовал не только в созидании, но и помогал отбирать мяч в обороне. Поэтому замену воспринял с сожалением, хотя перед этим получил по ногам и поле покидал прихрамывая. Кузяев сразу же включился в активный прессинг, зенитовцы пошли вперед, чем едва не воспользовалась «Старая синьора». Последовал навес с фланга после контратаки, и Маккенни в падении головой пробил рядом со штангой, второй раз по ходу матча простив хозяев.В дальнейшем уже Клаудиньо выходил на ударную позицию, но пробил неточно. После чего Кузяев, продравшись сквозь оборону туринцев, сделал неточную передачу на Азмуна, хотя мог и сам пробить, поскольку находился в хорошей позиции. В результате гол в ворота «Зенита» получился как бы из ничего. Сутормин, сместившись при атаке гостей в центр, не успел накрыть Маттиа де Шильо, который с фланга навесил в район вратарской, откуда Кулушевски со «второго этажа» спокойно отправил футбольный снаряд в ворота. Сразу же после пропущенного гола Сергей Семак произвел еще одну двойную замену - на поле вместо Клаудиньо и Чистякова вышли Ерохин и Данил Круговой. Хозяева пошли на штурм ворот соперника. Круговой уже в компенсированное время заработал штрафной, но мяч после удара Дугласа Сантоса рикошетом улетел на угловой, после подачи которого «Старая синьора» в очередной раз вынесла футбольный снаряд от своих ворот. Ну, а потом прозвучал финальный свисток, возвестивший о победе «Ювентуса». Таким образом, как и в матче с «Челси», все решил один пропущенный «Зенитом» гол, который принес три важных очка туринцам. Хотя играли «сине-бело-голубые» вроде бы неплохо и были достойны другого результата. Однако урок английского, похоже, не пошел питерцам впрок, и всего лишь одна ошибка в обороне привела к тому, что выход в плей-офф Лиги чемпионов, судя по всему, так и останется для команды Сергея Семака несбыточной в нынешнем сезоне мечтой. Но надежда, как известно, всегда умирает последней. Андрей ГАЛУНОВ.