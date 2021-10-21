Уткин отреагировал на слова Дзюбы про льва

Лев же, кроме того, что он царь зверей, ещё и герой одной распространённой поговорки о том, что осёл пинает одряхлевшего льва. Но главное, если у льва нет паспорта, кого он вам напоминает больше всего в нашем русском фольклоре? Я не смогу сказать голосом Олега Павловича Табакова: "Усы, лапы, хвост - вот мои документы". Это кот Матроскин. Помните, у "Зенита" была претенциозная кампания перед Лигой Чемпионов про морскую команду, Дзюба был там морским офицером. Композиция закольцована. У льва нет паспорта, у Матроскина нет. Образ Матроскина, мне кажется, здесь наиболее точен, хотя и отличается очень сильно в сторону обаяния. Обратите внимание, что образ Дзюбы пошёл в сторону выправления только в момент, когда он замолчал. Когда он заговорил, это всё опять возникло. Лев - это не тот, кто говорит, что он не стареет, а тот, кто стареет достойно», – сказал Уткин