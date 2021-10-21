Губерниев жестко ответил украинскому комментатору на слова о России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на слова своего украинского коллеги Сергея Лукьяненко , который перед матчем Лиги Европы назвал Россию агрессором и пожелал московскому «Спартаку» поражения.

Журналист отметил, что не впервые сталкивается с такими людьми, и вспомнил, как украинский биатлонный комментатор после истории с отравлением боярышником в российских регионах предложил сборной России отметить второе место в эстафете национальным напитком боярышником.

«Я тогда тоже сказал, что я думаю по этому поводу. Так и напишите, комментатор — м**ила», - заявил Губерниев News.ru.

20 октября «Спартак» встретился в Москве с «Лестер Сити» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. После трех туров «Спартак» находится на третьем месте в группе С. «Лестер Сити» поднялся на второе. В следующем туре команды встретятся в Лестере 4 ноября.