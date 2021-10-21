Экс-главу фан-клуба "Спартака" оштрафовали на 5 тыс. руб. за избиение журналиста в Москве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего главу фан-клуба "Спартака" Валентина Коршунова на 5 тыс. рублей и запретил на два года посещать спортивные соревнования за избиение журналиста Александра Щеголева в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Валентин Коршунов привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Суд принял решение наложить штраф в сумме 5 тыс. рублей с административным запретом посещать спортивные соревнования сроком на два года", - сказал собеседник агентства.

В суде добавили, что Коршунов в момент инцидента был пьян, он оскорблял корреспондента Щеголева, требовал от него прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитации на посещение матча.

Накануне вечером после матча "Спартак" - "Лестер" Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, который снимал его на камеру во время осуществления профессиональной деятельности. После экс-глава фан-клуба "Спартака" был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полиция по данному факту начала проверку.