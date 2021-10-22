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Газзаев: Я бы больше не вызывал Дзюбу в сборную

Евро-футбол.Руиещё 1
1 час назад

Бывший наставник московского ЦСКА и национальной команды России Валерий Газзаев поделился своим мнением касательного того, нужно ли Валерию Карпину на предстоящий сбор вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Газзаев: я бы больше не вызывал Дзюбу в сборную
Фото: ТАССТАСС

Специалист отметил, что игрок мог бы помочь сегодняшней сборной. С другой стороны, Газзаев остался недоволен решением форварда самому определять свое состояние.

Также экс-тренер заявил, что на месте Карпина не пригласил бы Дзюбу.

«Это не связано с отказом. Сейчас есть возможность построить новую, молодую команду. Есть новый вектор развития сборной», - цитирует Газзаева Sport24.

Добавим, что без бывшего капитана россияне сумели добыть 13 очков в последних пяти матчах, возглавив группу отбора на чемпионат мира.

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