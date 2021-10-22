На Украине одним словом описали игру российских клубов

«Конечно, ужасные результаты. На лицо стагнация российских клубов. Но думаю, со временем все наладится, потому что деньги есть. И еще можно сказать, что Россия — чемпион по поражениям в достойных играх. А если одним словом описать игру российских клубов в Европе, то это ноль», — сказал Франков «СЭ».