«Дерби двух столиц» не получилось. «Спартак» забыл выйти на игру

7:1 — что это было?!

Фото: ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Матч «Зенит» – «Спартак» должен был стать главным событием осени в российском футболе. Но «дерби двух столиц» не получилось. Красно-белые как будто забыли выйти на игру в Санкт-Петербурге и согласились на разгромное поражение – 1:7.

Видео дня

Сергей Семак и Руй Витория удивили ещё до начала матча. В основу «Зенита» по решению тренера не попал Дзюба. Несложно догадаться, как нападающий воспринял то, что не сыграет с первых минут против своего бывшего клуба, тем более голы в ворота «Спартака» сделали бы его сегодня лучшим бомбардиром в истории российских чемпионатов. Ещё обращало на себя внимание появление в составе хозяев Клаудиньо, который, в отличие от Малкома, залечил повреждение перед «дерби двух столиц».

Португалец тоже должен был принять сложное кадровое решение. Если у «Зенита» был дисквалифицирован Кузяев, то гости потеряли из-за перебора жёлтых карточек Жиго. Многие ждали, что в тройке с Джикией и Кофрие выйдет кто-то из высоких центральных защитников (специально под Дзюбу) – Кутепов или Гапонов. Но Витория вновь доверил место в основе Рассказову, раскритикованному за провал во встрече с «Лестером» в Лиге Европы. Руй не поддаётся давлению извне. Иногда это хорошо, а иногда упрямство тренера идёт команде во вред.

Уже через 10 минут после начала матча «Зенит» потерял ещё одного бразильца: Дуглас Сантос получил травму задней поверхности бедра. Но даже без своего самого стабильного, пожалуй, игрока команда Семака доминировала. Благодаря восстановлению Клаудиньо тренер чемпионов России всё-таки смог поставить в атаке на скорость (трио Клаудиньо – Мостовой – Азмун), а не силу (альтернативой была тройка Ерохин – Дзюба – Азмун). Причём Семак как будто подсмотрел план на игру у Брендана Роджерса из «Лестера»: петербуржцы давили прежде всего на зону Рассказова и Литвинова. И молодые спартаковцы «плыли». Виноваты в постоянных провалах в обороне в первой тайме, конечно же, не только они: «Спартак» вообще плохо прессинговал (хотя наложение схем 3-4-3 на 3-4-3 вроде бы упрощало задачу), не закрывал левую ногу Ракицкого и поэтому пропускал раз за разом забросы за спину. Просто поражает, что команду Витории второй матч подряд ловят на одном и том же.

Статистика к перерыву: удары в створ – 6:2, голы – 4:0. «Зенит» безжалостно наказывал «Спартак» за ошибки, хотя реализовал далеко не все созданные моменты. Начало разгрому положил гол Азмуна на 20-й минуте. Штаб Семака здорово подготовил этот угловой. Но перестроения спартаковцев в защите были очень странными, а Айртон проиграл единоборство с иранцем.

В моменте со вторым голом все игроки «Спартака» изобразили в собственной штрафной скульптурную группу «Памятник Ненадёжной Обороне». Мозес лишь наблюдал за действиями оппонента вместо того, чтобы встречать его. Неужели даже на самые принципиальные матчи РПЛ нигериец не настраивается так, как на еврокубки?

Третий гол – ещё один сработавший стандарт «Зенита». Тут и волшебная левая нога Ракицкого, и фирменный волейбольный прыжок Азмуна сработали в пользу чемпиона. Зобнин с Литвиновым проиграли эпизод.

Потеря Литвинова спровоцировала и четвёртый мяч сине-бело-голубых. Мостовой набрал первое очко в этом сезоне по системе «гол плюс пас». Выходит, Семак оказался прав, выпустив российского вингера на место Малкома в основе.

«Зенит» со «Спартаком» не закрыли голевой фонтан и во втором тайме – шоу продолжилось! Витория прогнозируемо сделал двойную замену, однако, как ни странно, заменил не Рассказова с Литвиновым. Впрочем, Зобнин тоже очень плохо сыграл в центре поля: после травмы Роман явно не в форме. Португальский тренер поменял схему, видимо, с целью лучше контролировать центр и полуфланги. А вот идею штаба «Спартака» при владении мячом на матч в Санкт-Петербурге понять сегодня было непросто.

На 53-й минуте Соболев с Промесом подарили маленькую надежду болельщикам красно-белых. «Зенит» в очередной раз не сумел сыграть на ноль – проблема, о которой говорит в последнее время Семак, никуда не исчезла. Чистяков с Ловреном должны были подстраховать Ракицкого, тем не менее Промес получил время на оценку ситуации и нанесение удара.

Пропущенный мяч вернул чемпионам концентрацию. «Зенит» ответил серией быстрых атак. Команда заходила в штрафную Максименко как в примерочную пустого магазина. Свободно, не тратя лишнего времени. Одна комбинация не подошла, вторая – тоже (перекладина), а вот третья оказалась в самый раз — есть красивый гол Мостового! Оформляя дубль, Андрей, кстати, ушёл от Рассказова.

Клаудиньо, Караваев и Мостовой прошили оборону «Спартака» в три передачи. Образцовая атака pic.twitter.com/pIALF6Jytm— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021

Кофрие рубанул Азмуна в штрафной и увидел красный свет. Наказание четко исполнил Дзюба ️ pic.twitter.com/nLLDkCxyzK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021 На последние 15-20 минут вышел и Дзюба. Центрфорвард тут же поучаствовал в атаке, которая завершилась назначением пенальти (развернул передачей атаку на фланг) и удалением Кофрие за второй «горчичник». Артём всё же огорчил свою бывшую команду, забрав на «точке» мяч у Сутормина.

На днях Дзюба сравнил себя со львом. Если кто-то увидел его в матче с «Ювентусом» в овечьей шкуре, то сегодня Артём постарался напомнить, что на уровне РПЛ он по-прежнему Царь.

Какой-то бардак в обороне «Спартака» закончился голом. Расторопнее всех сыграл Ерохин pic.twitter.com/R4ETga0oNG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021 Интересно, что «Зенит» не доигрывал – прессинговал до конца. Спартаковцы же, находясь фактически в нокауте, просто ждали финального свистка. После удара Дзюбы состоялся и седьмой гол Ерохина.