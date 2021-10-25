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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки"

ТАССиещё 10
51 минуту назад

Подмосковный футбольный клуб "Химки" расторг соглашение с главным тренером Игорем Черевченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"
Фото: ТАССТАСС

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. К предстоящей 27 октября гостевой игре с "Балтикой" на групповом этапе Бетсити - Кубка России команду будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.

"Игорь Геннадьевич [Черевченко] принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба, - написал Терюшков. - Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов. Мы же идем дальше, наш вектор развития со ставкой на доморощенных спортсменов меняться не будет".

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

В пятницу в рамках 12-го тура Тинькофф - Россйиской премьер-лиги подмосковный клуб в гостях уступил московскому "Динамо" со счетом 1:4. В турнирной таблице команда из Химок занимает 14-ю строчку с 11 очками в активе.

Футбол,Игорь Ющенко,Дмитрий Гунько,Игорь Черевченко,Дмитрий Ульянов,Роман Терюшков,Локомотив,Динамо,Госдума,
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