Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"

"Игорь Геннадьевич [Черевченко] принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба, - написал Терюшков. - Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов. Мы же идем дальше, наш вектор развития со ставкой на доморощенных спортсменов меняться не будет".