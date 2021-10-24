Быстров заявил о готовности возглавить "Спартак"

Фото: МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» МЫСЯКИН АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Быстров: Может, Калиниченко возглавит «Спартак»?

Калиниченко: В «Спартак» вляпываются, а не приходят. Конечно, я туда не пойду тренером. С таким руководством, как сейчас, ни один тренер ничего не добьётся. Это просто обмануть всех, в том числе себя. Туда только деньги идти зарабатывать.

Быстров: Когда у Лаудрупа не получилось, на его место встал Карпин. А ты не готов. Я готов! Готов прийти и наладить обстановку.

Калиниченко: Какую обстановку?

Быстров: Хотя бы в коллективе. Хотя бы чтобы ребята бились. Калина не хочет испачкаться. А я был бы готов туда окунуться.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).