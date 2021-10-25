Футболист "Локомотива" Баринов: я не достоин играть в сборной России?

"Поздравляю болельщиков с победой! С Карпиным пока не виделись. Удивил ли меня вызов в сборную? А я не достоин там играть? Я ожидал вызова. Карпин замечал во мне общие черты с ним? Это вы у Георгича спросите, он лучше видит!" - сказал Баринов.