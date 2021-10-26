Адвокат Марадоны назвал причину смерти футболиста

Плохо оказанная медицинская помощь стала причиной смерти футболиста Диего Марадоны. С таким заявление выступил в понедельник его адвокат Матиас Морла после дачи показаний в качестве свидетеля.

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"Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мертв", - сказал Морла журналистам после встречи с прокурорами.

Как утверждает Морла, в больнице, где Марадоне за три недели до смерти проводили операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, однако родственники футболиста решили разместить его в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал медперсонал. "Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице", - сказал адвокат.

По словам адвоката, он последний раз видел Марадону 16 ноября прошлого года. "У него был странный голос, как у робота", - сказал Морла.