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Адвокат Марадоны назвал возможную причину смерти футболиста

ТАССиещё 1
1 час назад

Плохо оказанная медицинская помощь стала причиной смерти футболиста Диего Марадоны. С таким заявление выступил в понедельник его адвокат Матиас Морла после дачи показаний в качестве свидетеля.

Адвокат Марадоны назвал причину смерти футболиста
Фото: ReutersReuters

"Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мертв", - сказал Морла журналистам после встречи с прокурорами.

Как утверждает Морла, в больнице, где Марадоне за три недели до смерти проводили операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, однако родственники футболиста решили разместить его в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал медперсонал. "Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице", - сказал адвокат.

По словам адвоката, он последний раз видел Марадону 16 ноября прошлого года. "У него был странный голос, как у робота", - сказал Морла.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.

Футбол,Матиас Морла,Диего Марадона,
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