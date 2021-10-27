Макгрегор объяснил проблему "Манчестер Юнайтед" положением Сульшера в команде

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился мнением о проблемах футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", передает Daily Mail. По мнению ирландского бойца, суть проблемы кроется в том, какое положение в команде занимает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. "Проблема "Юнайтед" в том, что это просто кучка молодых людей, разговаривающих друг с другом. Управлять всем нужно тому, кто выше по статусу. Уле сидел на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они равны, это не очень хорошо. Я очень люблю и уважаю Уле, но его роль должна быть изменена", - заявил Макгрегор. "Ливерпуль" в матче девятого тура Английской премьер-лиги разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0. Счет в матче открыл полузащитник гостей Наби Кейта. Укрепил преимущество своей команды Диого Жота. Затем форвард Мохамед Салах оформил хет-трик. Таким образом, "Ливерпуль" поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 21 очко. "Манчестер Юнайтед" с 14 очками располагается на седьмой строчке. После матча начались активные разговоры о скором увольнении наставника "Красных дьяволов". Ранее сообщалось, что французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Поль Погба позволил себе оскорбить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после своего удаления в матче девятого тура Английской премьер-лиги с "Ливерпулем".