Василий Уткин возвращается к комментированию — он отработает игру чемпионата Испании на Okko

Но если поднять факты, то глобально Уткин никогда не покидал профессию. И постоянно был рядом с ней. Первый громкий уход состоялся с «Матч ТВ». 9 декабря 2015-го он прокомментировал матч «Байера» и «Барселоны» в Лиге чемпионов, на котором несколько раз заснул. Василий позже признался в этом, но руководство канала отстранило его от работы. После этого продолжились набросы на генпродюсера Тину Канделаки, и Василий официально покинул «Матч ТВ». Однако пауза получилась короткой. Уже в марте 2016-го он вернулся к работе, но уже на новом канале – Eurosport. «Комментарий – это ремесло в куда большей мере, чем понты. Надо работать постоянно, к чёрту паузы», – написал Уткин в «Твиттере». Параллельно он комментировал в барах, собирая там приличную аудиторию. И в таком формате доработал до мая 2017-го. На тот момент Eurosport получил права на показ английского Чемпионшипа, где и комментировал Уткин, но в какой-то момент ему всё надоело. И в конце матча «Фулхэм» – «Рединг» он объявил об уходе. – Спасибо зрителям за внимание, а я отниму у вас ещё 20 секунд, чтобы сказать, что это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора. Телекомментатора, — сказал Уткин. Он отметил, что на его месте должен работать «молодой парень, который делает себе имя». «Поэтому я прощаюсь с вами на неопределённый срок. До свидания. Но — до свидания!» — сообщил он. Уткин остался барным комментатором и включился в развитие собственного Youtube-канала. А менее чем через год – новое приглашение – отработать на домашнем чемпионате мира на Первом канале. Предполагалось, что Уткин станет главной звездой: с ним сняли несколько презентационных роликов и рассчитывали, что это привлечёт ещё больше аудитории. Но Василий отработал только одну игру — Испания – Португалия. На втором матче Бразилия – Швейцария его не было. Самая популярная теория, на которую не раз намекал и сам Уткин – якобы его отстранили после звонка из Администрации президента РФ Владимира Путина. А Кремль попросили в руководстве «Газпром-медиа». Инициатором, используя свои связи, выступила генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая открыто враждовала с Уткиным.