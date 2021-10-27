Руководителей «Локомотива» обвинили в неуважении и лжи

Спортсмен обвинил боссов команды во лжи и неуважении, заявив, что они вели переговоры о его продаже в «Краснодар» за спиной у игрока. «Когда мы встречались, в глаза мне говорили другое. Я спросил Томаса Цорна и Ральфа Рангника: "Вы звонили в "Краснодар" или нет?" Они ответили: "Мы никогда им не звонили". Я понял, что они врут. У меня как у игрока, которому оставался год контракта, в голове не укладывалось, что я буду не знать, что буду делать в следующем сезоне», — рассказал футболист.