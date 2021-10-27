Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял окончательное решение уйти в «Реал», сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
По информации источника, 22-летний француз уже согласовал контракт с мадридским клубом, но не сможет подписать его до февраля 2022 года. Сообщается, что только неожиданный поворот событий может заставить Мбаппе изменить свое решение.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.