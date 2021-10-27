Матч "Спартака" с "Наполи" может пройти на нейтральное поле

Руководство итальянского футбольного клуба "Наполи" может попросить московский "Спартак" перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы на нейтральное поле из-за сложной эпидемиологической обстановки в России. Об этом сообщает издание Tuttonapoli со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

Фото: Alessandro Garofalo/ LaPresse via AP Alessandro Garofalo/ LaPresse via AP

Официально "Наполи" не отправлял запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об изменении даты или места проведения игры. Матч должен состояться 24 ноября на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве, начало - 18:30 мск.