Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане

Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила от соревнований под эгидой организации главного тренера "Астаны" россиянина Андрея Тихонова за неуважительное отношение к сопернику. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

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Срок дисквалификации будет отсчитываться с 25 октября.

В гостевом матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги с "Кайратом", который прошел 24 октября, Тихонов в конце первого тайма при счете 0:1 увел футболистов "Астаны" с поля. Спустя несколько минут команда вернулась на поле, и игра продолжилась. Итоговый счет не изменился.