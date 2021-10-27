Дюков высказался о возможной реформе РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о возможных изменениях формата РПЛ и ФНЛ, предложенных нидерландским аналитическим агентством Hypercube.

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«Формат РПЛ мы объявили, клубы и лига взяли паузу. У нас нет понимания в отношении международного календаря. Нет ясности, что будет с международными матчами. Это влияет. К тому же, в следующем году в ноябре будет проведен чемпионат мира по футболу. Сейчас мы взяли паузу. Сезон-2022/23 не предполагает каких-либо изменений. Мы вернемся к этому вопросу позднее, когда будет больше оп

В ФНЛ создана рабочая группа. Проводится анализ. В ноябре будет принято решение по формату, в котором будет играть лига. Мы ставили перед собой задачу посмотреть возможность реформирования ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Это было главное для Hypercube. Позднее возникла идея изменить формат РПЛ, которую поддержал Сергей Прядкин. Эти предложения интересные, они имеют право на существования. Надеюсь, что со следующего сезона в ФНЛ начнем проводить соревнования по новому формату.

К предложению РПЛ есть вопросы — технические, календарные, дополнительный доход. Пока не на все вопросы были даны ответы. Тем не менее работа была проведена не зря. Клубы оценили возможности. Даже если будет не «Юпитер-16?, то работа поможет найти другое решение. Мы должны изучать все возможности, которые есть, чтобы потом не жалеть», — сказал Дюков.