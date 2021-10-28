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Хави согласился возглавить «Барселону»

Спорт-Экспрессиещё 10
2 часа назад

Главный тренер «Аль-Садда» Хави дал согласие возглавить «Барселону» после увольнения Роналда Кумана из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Хави согласился возглавить «Барселону»
Фото: AFPAFP

По информации источника, перед официальным назначением «Барселоне» необходимо решить вопрос освобождения тренера от обязательств перед «Аль-Саддом», а также согласовать тренерский штаб Хави и зарплату его членов.

Каталонская радиостанция RAC1 сообщает, что 41-летний испанец возглавит каталонский клуб после перерыва на матчи сборных. Таким образом, его дебют на посту главного тренера может состояться в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который прйдет 21 ноября.

Напомним, что Куман был уволен из «Барселоны» 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» в матче 11-го тура чемпионата Испании (0:1).

Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду он играл с 1997 по 2015 год. В 2015-м испанец перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона. Он завершил карьеру в 2019 году, став главным тренером команды.

Футбол,Роналд Куман,
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